Michel Temer é eleito presidente da Câmara Com 304 votos, o deputado Michel Temer (PMDB-SP) foi eleito em primeiro turno presidente da Câmara, em substituição ao deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP). O peemedebista era o favorito na eleição de hoje, mas por causa da eleição pelo comando do Senado integrantes do bloco de partidos que apoiaram o candidato temiam traições de aliados. Também concorriam ao cargo Aldo Rebelo (PCdoB-SP), que recebeu 76 votos, e Ciro Nogueira (PP-PI), que teve 129 votos. Com a vitória de Temer, os peemedebistas passam a comandar a Câmara e o Senado. Horas antes, com 49 votos, o senador José Sarney (PMDB-AP) confirmou seu favoritismo e foi eleito para um mandato de dois anos na presidência da Casa. Sarney retorna ao posto quatro anos depois de seu segundo mandato no cargo - 2003-2005. Antes, o ex-presidente da República havia comandado a Casa de 1995 a 1997. A aliança que elegeu o peemedebista envolveu apenas três partidos - DEM, PTB, PP, sem contar sua própria legenda. O candidato Tião Viana, do PT-AC, recebeu 32 votos. Assim que foi anunciado o placar, Viana fez um pronunciamento e cumprimentou o senador José Sarney pela vitória.