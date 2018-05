Michel Temer agenda encontro com Renan para debater impeachment

BRASÍLIA - Na busca para afinar a condução do processo de impeachment, o vice-presidente Michel Temer deve se reunir nos próximos dias com o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL). Segundo o Estado apurou, o vice ligou para Renan na sexta-feira passada para tentar agendar o encontro. De acordo com integrantes do PMDB, há a possibilidade de a conversa ocorrer nesta terça, 25, ou na quarta, 26, na residência oficial do Senado. Os integrantes da Comissão Especial do impeachment no Senado foram definidos na segunda, 25, com a indicação dos líderes partidários.

O mesmo gesto de Temer foi feito na véspera de o diretório nacional do PMDB decidir pelo desembarque do governo, no fim de março.

Apesar dos recente movimentos de aproximação realizados publicamente, a relação do vice e do senador sempre teve altos e baixos. Renan chegou a ensaiar o lançamento de uma chapa para disputar a presidência do PMDB, conduzida por Temer desde 2001. Nas negociações, Renan desistiu da briga, mas emplacou o senador Romero Jucá (RR) como vice-presidente da legenda. Atualmente, Jucá ocupa interinamente o comando do partido e assumiu o papel de principal defensor do vice na disputa com o Palácio do Planalto em torno do processo de impeachment.