Micarla fala com Aécio sobre gestão A prefeita eleita de Natal, Micarla de Souza (PV), se encontrou ontem com o governador de Minas, Aécio Neves (PSDB), para conhecer aspectos do chamado choque de gestão implantado no governo tucano. "Estamos aqui fazendo um levantamento sobre a estrutura administrativa", disse Micarla. Ela, que aliou-se ao DEM e derrotou Fátima Bezerra (PT), apoiada por Lula, espera ser recebida em breve pelo presidente.