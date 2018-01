MG estuda controle de banco de dados usado para prova A Secretaria de Estado de Educação (SEE) de Minas estuda uma forma de controlar o conteúdo do banco de dados usado na elaboração das provas da rede estadual de ensino. O sistema, que permite a cada professor, com uso de uma senha pessoal, gerar aleatoriamente os exames com base em 56.707 itens (perguntas e respostas), foi retirado do ar.