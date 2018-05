'Meu voto valeu a pena', diz na Argentina eleitor de deputado que definiu votação na Câmara

BUENOS AIRES - Cinco amigos do Recife, ex-eleitores do PT, foram os únicos a aparecer no Obelisco de Buenos Aires para celebrar logo após a votação na Câmara dos Deputados que deu prosseguimento ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. O mais falante deles era o engenheiro Flávio Mendonça, de 43 anos, que posava para fotos diante do monumento que concentra manifestações na capital argentina. Ele tinha um tablet em que se lia "Tchau Querida" e estava especialmente contente porque seu deputado federal, Bruno Araújo (PSDB-PE), definiu a votação.

"Votei nele porque é da nova geração e sempre foi atuante no combate à corrupção. Quando vi que caberia a ele o voto 342, fiquei muito orgulhoso. Senti que meu voto nele valeu a pena", afirmou já no início da madrugada desta segunda-feira, 18. "Fui cara-pintada aos 17 anos e ajudei a tirar o Collor. Fui eleitor do PT e não tenho vergonha de dizer. Se tem um partido que promete algo e não cumpre, o natural é mudar", ponderou.

Ao mencionar ter sido eleitor petista, Mendonça ouviu dos quatro companheiros de viagem que eles também haviam escolhido o PT em algum momento. No domingo, todos estavam a favor da saída de Dilma. "Acho que se tivesse alguém contra (o impeachment), nem teria vindo nessa viagem", disse rindo o analista de sistemas Rodrigo Nadia, de 36 anos.

O grupo esperava encontrar mais brasileiros no Obelisco quando decidiu sair do hotel de onde acompanhou o fim da votação pelo tablet. Ao chegar ao monumento, o quinteto pediu a outros turistas que fizessem uma foto, antes de esticar a noite terminando a rodada de cerveja interrompida duas horas antes. Eles espiavam o que ocorria na Câmara em um bar desde o meio da tarde, quando tiveram um imprevisto perto da hora decisiva da votação.

"Faltavam uns 30 votos pelo sim quando a internet do bar falhou. Saímos correndo para o hotel para não perder a decisão. Só deu tempo de pagar a conta e deixar uma gorjeta", contou Francisco Pedroso, analista de sistemas de 31 anos que segurava uma bandeira de Pernambuco. Depois de uma semana na Argentina, os amigos seguiriam ainda nesta segunda para outros sete dias no Uruguai, aproveitando a valorização do real, que favorece as viagens ao exterior.