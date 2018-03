'Meu governo nunca cultivou roubalheira', diz Serra

Serra discursou por 53 minutos para um público de ao menos 4,5 mil pessoas - sentadas no auditório ou de pé nos jardins do Palácio dos Bandeirantes. Foram instaladas televisões no hall do prédio e dois telões na parte externa.

O tucano agradeceu o trabalho de sua equipe e o apoio da população. Sem citar as próximas eleições, falou sobre a "nova etapa" de sua vida. "Olho para trás e ganho força para a etapa que nos espera. Ingresso nela com disposição, força e fé", disse. Citou os dizeres do brasão do Estado para falar de sua missão. "''Pelo Brasil, façam-se as grandes coisas.'' É o destino de São Paulo e a nossa missão. Vamos juntos. O Brasil pode mais."