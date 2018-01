Meu currículo muito me qualifica, diz Figueiredo Em resposta ao bombardeio de perguntas feitas pelo senador Roberto Requião (PMDB-PR), durante sabatina na Comissão de Infraestrutura do Senado, o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Bernardo Figueiredo, disse que tem "muito orgulho" do seu currículo. Requião questionou a legitimidade de Figueiredo continuar no cargo, em razão de sua passagem por postos de destaque em entidades privadas do setor.