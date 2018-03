Metalúrgicos protestam por mínimo de R$ 580 e correção do IR O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes organizou manifestação no início da manhã desta quarta em 19 fábricas do Estado de São Paulo em defesa de um salário mínimo de R$ 580. O ato contou com a mobilização de cerca de 13 mil trabalhadores, de acordo com a entidade, que atrasaram em duas horas o início do turno.