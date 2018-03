Metade da bancada do PT na Câmara assina manifesto crítico ao governo Dilma

SALVADOR - Trinta e cinco dos 63 deputados federais da bancada do PT na Câmara assinaram o manifesto "Mudar o PT para continuar mudando o Brasil", que foi inscrito pela corrente Mensagem ao Partido no 5º Congresso petista, que começa nesta quinta-feira, 11. O texto propõe a revisão da política de alianças para as próximas eleições, traz críticas ao ajuste fiscal proposto pela equipe econômica do governo Dilma Rousseff e ainda pede a convocação de um novo encontro, em novembro, para mudar a direção da sigla.

Integrada pelo ex-governador do Rio Grande do Sul Tarso Genro e pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, a Mensagem ao Partido conta com o apoio de outras correntes, como Movimento PT e Militância Socialista, e quer influenciar os rumos do congresso.

Uma das propostas apresentadas é a de gestão compartilhada nas finanças do partido, alvo de denúncias de corrupção. "O PT vai ter unidade na política de alianças e na política econômica. Todo mundo acha que é preciso uma calibragem na política econômica, mas não vai ter guerra. O que vai polarizar o Congresso do PT é a profundidade do processo de mudança no partido", disse o deputado Paulo Teixeira (PT-SP), que também integra a corrente Mensagem ao Partido.

O encontro de Salvador será aberto na noite desta quinta pela presidente Dilma Rousseff e pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.