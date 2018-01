Meta é construir 3,750 mi de moradias, afirma Dilma

A presidente chegou ao conjunto habitacional Sirius, em Campinas, por volta do meio-dia, e visitou o apartamento de Expedita Maria da Conceição, de 73 anos, e depois posou para foto do lado da proprietária na janela do imóvel. Dilma destacou que as pessoas depois que conseguem sua casa própria têm o desejo de mobiliá-la e que por isso o governo lançou, há dois meses e meio, o programa Minha Casa Melhor, que neste período já contratou R$ 1 bilhão.

De acordo com a presidente, esse programa é resultado de um acordo com as redes de varejo de as indústrias, que sabem que o consumo é importante para a geração de empregos e renda. "Hoje a mulher não quer mais saber do ''diabo'' do tanquinho, porque tem que ficar lá esfregando a roupa. Ela quer uma máquina de lavar", disse Dilma, arrancando risos da plateia.

A presidente disse também que o Brasil tem duas formas para se livrar da pobreza: criação de empregos de qualidade e educação. "Para os jovens e os adultos a forma de se livrar da pobreza é o emprego, e emprego de qualidade. A outra é educação. Mas tem outra coisa muito importante, que todo mundo quer, que é a casa própria, porque as pessoas querem melhorar suas vidas", disse a presidente.