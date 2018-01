Meta de Mourão é presidir Clube Militar

O general do Exército Antonio Hamilton Martins Mourão, que na semana passada defendeu uma intervenção militar diante da crise enfrentada pelo Brasil, será candidato à presidência do Clube Militar em 2018. Em palestra em uma loja da maçonaria, em Brasília, ele falou por três vezes na possibilidade de os militares intervirem na política, diante dos repetidos casos de corrupção no País.

Nesta quarta-feira, 20, o Clube Militar confirmou a candidatura de Mourão, com apoio do atual presidente, general Gilberto Rodrigues Pimentel.

“Ou as instituições solucionam o problema político, pela ação do Judiciário, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nos teremos que impor isso”, afirmou Mourão, na palestra, divulgada na internet.

Pimentel confirmou, por meio de assessoria, o apoio a Mourão, mas não quis dar entrevista ao Estado. Segundo a assessoria do clube, “Mourão é um sócio antigo e tem muito prestígio”. Por enquanto, ele é o único candidato.

As eleições serão em 30 de maio de 2018. O registro das chapas pode ser feito de 15 de janeiro a 28 de fevereiro.

Já Mourão confirmou ao Estado que será candidato a presidente do Clube Militar, mas avisou, no entanto, que não tem “nenhuma pretensão política”. Apesar de a preparação para a campanha já ter começado, a discussão oficial só ocorrerá depois que Mourão deixar o serviço ativo, em 31 de março.