Mesmo internado, Alencar assumirá a presidência da República amanhã O vice-presidente da República Jose Alencar passa bem na manhã desta quarta-feira e já está andando pelo quarto, segundo informação fornecida por um dos médicos que o acompanham, após a cirurgia realizada ontem para extração de um tumor na região abdominal. "Ele está ótimo, está muito bem", afirmou Raul Cutait, que está cuidando de Alencar, junto com Roberto Kalil, no pós-operatório. Alencar assume a presidência mesmo internado. Cutait afirmou que as condições de saúde em que se encontra o vice-presidente permitirão inclusive que ele assuma interinamente a presidência da República em decorrência da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para Argentina. Lula embarca amanhã para Córdoba, onde participa de uma reunião da cúpula do Mercosul e ficará afastado do cargo por dois dias. Do ponto de vista clínico, já estão autorizadas visitas a Alencar, afirmou Cutait. Ele destacou, no entanto, que esta é uma decisão pessoal. De acordo com a assessoria de imprensa do Hospital Sírio Libanês, onde o vice-presidente está internado, diversos políticos vêm telefonando para desde ontem para obter informações sobre o estado de saúde de Alencar. O vice-presidente foi operado pouco após as 9 horas da manhã de ontem para a retirada do tumor, que havia sido detectado em um exame de rotina realizado na semana passada. Será necessário aguardar cerca de mais três dias para saber se o material coletado é benigno ou maligno. O exame de análise patológica esta sendo realizado pelo laboratório do próprio hospital. Ontem, o médico da família de Alencar, Manoel Luiz Cataldo, disse acreditar que o vice-presidente estará totalmente recuperado dentro de um período de dez a quatorze dias. Alencar possui um histórico de diversos procedimento cirúrgicos. Em 1997, o vice-presidente retirou dois tumores malignos, um no rim e outro no estômago. Em 2004, extraiu a vesícula e, em 2005, passou por uma angioplastia e implantou um stent no coração. Segundo assessoria do hospital, um novo boletim médico será divulgado no final da manhã.