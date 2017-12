Mesmo com acordo, Orçamento fica para a próxima terça Depois de vários meses de impasse, o governo finalmente fechou nesta terça um acordo com os governadores sobre os repasses para os Estados exportadores em 2006, mas a votação do Orçamento foi adiada para a próxima terça-feira. O atendimento de outras reivindicações de menor destaque foram apresentadas pelo PFL como condição para a aprovação final da lei orçamentária e só deverão ser resolvidas na próxima semana. "Faltam resolver alguns pontos, mas coisa pontual ligada aos governos da Bahia e de Sergipe", disse o líder do governo no Congresso, senador Fernando Bezerra (PTB-RN). Na negociação, o Ministério da Fazenda se comprometeu a começar a liberar de imediato uma quantia de R$ 3,9 bilhões a título de ressarcimento das perdas dos Estados exportadores com a Lei Kandir. O repasse do R$ 1,3 bilhão restante reivindicado pelos governadores ficará condicionado ao desempenho da arrecadação federal. No total, o Orçamento deve prever R$ 5,2 bilhões para o fundo das exportações - valor igual ao do ano passado, com uma diferença: em 2005, apenas R$ 900 milhões foram condicionados ao excesso de arrecadação e só foram liberados em dezembro, depois de muita pressão dos governadores. Para evitar a repetição desse problema, os governadores acertaram com a Fazenda a realização de uma revisão bimestral das receitas para verificar a ocorrência dos ganhos de receita. Na prática, a medida não impede que o governo mantenha projeções conservadoras de receita nas revisões bimestrais. No primeiro relatório de avaliação de receitas do ano, por exemplo, o governo previu uma arrecadação bruta de R$ 529,6 bilhões para 2006, valor R$ 15,8 bilhões inferior ao da proposta orçamentária do Congresso. Com essa diferença, a Lei de Responsabilidade Fiscal garante à equipe econômica o direito de bloquear parte das despesas do Orçamento. Eleições e aumento Originalmente, os governadores queriam receber os R$ 5,2 bilhões sem restrições. Nesta terça, vários deles estiveram em Brasília, no gabinete do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), para pressionar a equipe econômica. Junto de empresários de várias federações de indústria do País, como Paulo Skaff, da Fiesp, eles ameaçaram bloquear as votações caso o governo federal não cedesse. "Espero que o bom senso prevaleça. Do contrário, eu temo pela não aprovação do Orçamento", disse o mineiro Aécio Neves (PSDB). Preocupados em receber logo os recursos neste ano de eleições, entretanto, os governadores aceitaram um aumento de apenas R$ 500 milhões no repasse inicialmente previsto. O recurso será cortado, segundo o relator Carlito Merss (PT-SC), das despesas de custeio do governo. "Não adianta estar no Orçamento e o dinheiro não ser repassado", reclamou o presidente da Fiesp, acrescentando que o impasse tem criado um ambiente de insegurança entre os exportadores, já que muitos Estados alegam falta de recursos para devolver às empresas exportadoras o imposto pago pelas matérias primas usadas na produção - os chamados créditos de ICMS.