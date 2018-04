Mesa do Senado vai se reunir no recesso para empossar Barbalho

A Mesa diretora do Senado se reunirá extraordinariamente no próximo dia 28, no período do recesso parlamentar, para dar posse ao ex-presidente da Casa e ex-deputado Jader Barbalho (PMDB-PA). A data, segundo o primeiro-secretário, Cícero Lucena (PSDB-PB), atende aos prazos regimentais, entre eles o de disponibilizar cinco dias úteis para que a senadora Marinor Brito, que ocupava a vaga, possa recorrer da decisão. O senador João Vicente Claudino (PTB-PI), será o relator do processo. Cícero Lucena fez o anúncio após reunião da Mesa Diretora. Ele negou que a Casa esteja propiciando um tratamento diferenciado para o peemedebista.

"O que estamos fazendo na Mesa é cumprindo o que foi decidido pelo STF", alegou. "Foi assim com (João) Capiberibe (PSB-AP) e com Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), afirmou, referindo-se aos dois outros senadores barrados pela Lei da Ficha Limpa e que nos últimos dias recuperaram os mandatos por força de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Na última quarta-feira, 14, o tribunal decidiu a favor de Jader, graças à iniciativa do presidente da Corte, ministro Cezar Peluzo, de impedir o empate no julgamento votando duas vezes.

O primeiro-secretário informou que a Mesa também avançou na decisão de informatizar outros procedimentos no Senado, citando como exemplo a disponibilização de tablet para os senadores acompanharem as reuniões das comissões e a ordem do dia. Lucena disse que a Mesa se reunirá em fevereiro para decidir sobre os contratos e a compra desses aparelhos que, pelas suas expectativas, devem custar cada um, em média, R$ 200,00.