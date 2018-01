Mesa do Senado rejeita abolir uso de paletó e gravata A Mesa do Senado rejeitou por unanimidade a proposta do senador Gerson Camata (PMDB-ES) que abolia o uso obrigatório de paletó e gravata no Casa, por causa do clima tropical. O argumento para a rejeição da proposta, segundo Camata, foi de que a dignidade do Senado não pode dispensar o uso do paletó.