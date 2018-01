Mesa Diretora tenta votar ainda hoje reforma no Senado A Mesa Diretora do Senado se reuniu no fim da manhã, atendendo a um apelo do primeiro-secretário Heráclito Fortes (DEM-PI) para que seja votada ainda hoje a proposta de reforma administrativa do Senado. Com 661 artigos, o texto ficou pronto na noite de terça-feira e somente ontem pela manhã foi encaminhado ao gabinete dos senadores. A estratégia é atender a promessa do presidente da Casa, José Sarney (PMDB-AP), que desde maio passado prometeu votar a reforma ainda este ano.