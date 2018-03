Mesa Diretora busca novo relator para reforma no Senado A Mesa Diretora do Senado vai tentar reverter a decisão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) de rejeitar a reforma administrativa, designando um novo relator para preparar outra proposta ou para optar por um dos pareceres que foi rejeitado. De acordo com o primeiro-secretário, senador Cícero Lucena (PSDB-PB), o texto será examinado inicialmente pelos integrantes da Mesa e, sendo aprovado, será votado no plenário. Lucena prevê que a maioria dos 81 senadores concorda com a necessidade de "enxugar" a máquina administrativa da Casa e que, portanto, a reforma será aprovada no plenário.