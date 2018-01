Mesa da Câmara tem 2 suspeitos de integrar fraude dos sanguessugas O deputado Raul Jungmann (PPS-PE) informou que o a CPI Mista dos Sanguessugas aprovou a recomendação para que os deputados Newton Capixaba (PTB-RO) e João Caldas (PL-AL) fiquem afastados de seus cargos na Mesa Diretora da Câmara durante as investigações do esquema da máfia das ambulâncias. A CPI está ouvindo o procurador da República do Mato Grosso, Lúcio Avelar, e o delegado da Polícia Federal, Tardelli Boaventura. Os dois foram responsáveis pelo início das investigações sobre o esquema de fraudes envolvendo empresários, parlamentares, funcionários públicos e prefeitos. Os depoimentos são secretos. Os depoentes de hoje disseram que seguramente é possível pedir o indiciamento de pelo menos 60 parlamentares", afirmou Jungmann, que também está certo da participação de integrantes da Mesa da Câmara no esquema, mas preferiu não revelar nomes. Raul Jungmann disse que, pelos relatos feitos hoje, não é possível ter uma dimensão clara de quem operava a quadrilha e como ela agia. No entanto, seria possível perceber que pelos menos 300 prefeituras e aproximadamente 60 parlamentares estariam envolvidos no caso. Os envolvidos no esquema são acusados de usar recursos oriundos de emendas apresentados ao Orçamento por parlamentares foram usados por prefeituras na compra de ambulâncias a preços superfaturados.