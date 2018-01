Mesa da Câmara reajusta cota parlamentar em 7,76%

Após a reunião de hoje, Alves não quis comentar o reajuste. Os integrantes da Mesa, no entanto, utilizaram a elevação do custo das passagens aéreas ocorrida no início do ano como justificativa para o aumento.

O valor da cota, criada em 2009, varia de Estado para Estado. O menor valor atualmente, de R$ 25.962,94, é pago aos deputados do Distrito Federal. E o maior R$ 38.616,18 para os representantes de Roraima. Presidentes ou vice-presidentes de Comissão Permanente e líderes e vice-líderes partidários recebem mensalmente um adicional de R$ 1.244,54.

Além da passagem aérea, a cota pode ser utilizada para cobrir gastos com telefonia, manutenção de escritórios de apoio à atividade parlamentar, locação de móveis e equipamentos, acesso à Internet, assinatura de publicações, alimentação do parlamentar e hospedagem. Parlamentares do Distrito Federal não têm direito ao último.