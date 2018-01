Mesa da Câmara de SP recebe projeto de obra no prédio O projeto básico de construção do anexo de gabinetes da Câmara Municipal de São Paulo mal chegou às mãos do segundo-secretário da Mesa Diretora, Milton Leite (DEM), responsável por acompanhar sua execução, e já sofreu acréscimo de 14% ao contrato inicial, de R$ 1,6 milhão, fechado com a Empresa Municipal de Urbanização (Emurb). Foi aprovado o aditamento de R$ 224 mil para a conclusão do esboço do prédio de 19 andares que será erguido atrás do Palácio Anchieta, no centro. Segundo Leite, o aditamento, publicado semana passada no Diário Oficial, foi aprovado pela Mesa a pedido da Emurb, para complementar os custos com a elaboração do projeto. A reportagem procurou a empresa, mas não obteve resposta. De acordo com o vereador, o esboço chegou ontem ao seu gabinete, mas ele só vai analisá-lo hoje. Segundo a previsão orçamentária da Câmara, debatida ontem em audiência pública, a obra deve consumir, só em 2009, R$ 17,89 milhões, ou seja, 5,7% do orçamento do Legislativo para o ano que vem, que é de R$ 312,3 milhões. O vereador, contudo, não descartou a utilização de uma verba de R$ 20 milhões que estaria contingenciada para a execução do projeto. "Se houver necessidade, vamos lançar mão (do recurso)". A estimativa da Câmara é de que o anexo seja concluído em dois anos e depois consuma mais um para mudanças. A idéia dos parlamentares é utilizar o prédio para abrigar as salas das comissões e de gabinetes, restabelecendo o projeto original, do arquiteto Oscar Niemeyer, que já previa o prédio. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.