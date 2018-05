Mesa aprova plano de cargos e salários no Senado Apesar do pedido de adiamento da apreciação do plano de cargos e salários do Senado, feito pela segunda vice-presidente da Casa, senadora Serys Slhessarenko (PT-MT), a Mesa Diretora da Casa aprovou nesta tarde a proposta, sem conhecimento prévio de seus integrantes. O plano deve ter impacto de 9,82%, quase R$ 170 milhões, na folha de pagamento deste ano.