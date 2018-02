Mercado vive apagão de recursos humanos, alerta Marina

Ao começar sua fala, a pré-candidata destacou que o setor industrial é importante para economia, mas que não está isolado dos desafios maiores do Brasil. "O setor está legitimamente preocupado com o crescimento da indústria", comentou. "Mas vamos ter que pensar um crescimento como parte da estratégia de desenvolvimento", acrescentou.

Marina ressaltou que fará debate com os concorrentes porque não tem como fazer diferente. "Tenho insistido mais no debate do que no embate entre os candidatos. Não vou conseguir convencer nem Dilma e nem Serra de que sou melhor do que eles", afirmou. Com a sociedade, no entanto, a pré-candidata do PV disse que se propõe a fazer um diálogo.