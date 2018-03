'Mercado persa' no Planalto

BRASÍLIA - Noite de terça-feira, dia 12 de maio, Câmara em ebulição em razão das votações do ajuste fiscal.

"Olha o tanto de ligações que já anotei para dar retorno, comenta um assessor por volta das 22h no 4.º andar do Palácio do Planalto para outros três colegas. O local é a atual antessala do ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, novo inquilino do espaço destinado à extinta Secretaria de Relações Institucionais.

De dentro da sala, com mesa de reunião no centro e vistas para o Congresso, o ministro se dedica a ouvir as demandas dos aliados realizadas pessoalmente em um momento de discussões acaloradas.

A missão foi concedida ao ministro pelo vice-presidente da República, Michel Temer, coordenador do governo com os aliados. Para não ser interrompido pelas dezenas de ligações, a maioria de parlamentares e até de alguns ministros, Padilha prefere deixar o aparelho celular aos cuidados do assessor, que tem ao alcance um bloquinho e uma caneta. Em meio às ligações há um entra e sai do gabinete por onde passam de deputados do "baixo clero" a presidentes de partidos da base.

Com envelopes nas mãos, os políticos são recebidos na porta do gabinete pelo ministro que tem o cuidado de chamar cada um pelo nome. Cerca de meia hora depois saem com o semblante de satisfação. "Isso aqui é um verdadeiro mercado persa", brincou um outro ministro de passagem pelo local.

"O problema é que num processo de total desconfiança com o governo, todos resolveram pedir tudo ao mesmo tempo", reclamou o presidente de um partido da base, após deixar o gabinete de Padilha, com uma pasta nas mãos. "Não posso mostrar", se esquivou, trazendo os documentos para próximo do corpo, como se tivesse em mãos algo precioso.

O segredo em torno das negociações também faz parte do ritual e das conversas. A estratégia ocorre porque muitas vezes estão em jogo os espaços que também são disputados por outras legendas, sempre interessadas em ampliar o seu quinhão ou não perderem nenhuma cadeira no governo federal.

O principal foco dos partidos aliados tem sido conquistar as estruturas que estão sob o guarda-chuva do ministério comandado pela própria legenda.

Cores. Para tentar dirimir possíveis guerras entre os aliados, num momento em que os votos a favor do governo estão escassos, foi estabelecido um mapa com a divisão dos cargos dos segundo e terceiro escalões. A pasta, que carrega o simbolismo de poder ditar o ritmo da fidelidade dos aliados, fica em cima da mesa de Padilha, numa planilha dividida em três cores. Vermelho: inegociável. Amarelo: em negociação. Verde: negociado. "Hoje temos mais verde", comemorou Padilha, no fim daquela noite de terça-feira, após cerca de 12 horas divididas entre reuniões e despachos.

Mesmo após várias reuniões, Padilha realiza uma última ligação às 23h para o ministro da Previdência, Carlos Gabas. Quer tirar uma dúvida sobre a votação da Medida Provisória 664, sobre a redução de benefícios previdenciários, que iria a plenário no dia seguinte. Após as explicações, ele se despede: "Tudo bem, meu doutor, desculpa estar incomodando nesta hora. Estou aqui cumprindo a missão". Gabas responde: "Soldado não escolhe hora, você sabe que telefone nunca desligo, né!". Risadas. "Nos vemos amanhã do Jaburu." Além das negociações do segundo escalão, passou ser rotina a realização do "petit déjeune" na residência oficial do vice-presidente da República no dia de votações importantes para o governo. "É para desfazer os últimos focos de tensões", diz Padilha.

No dia seguinte, quarta-feira, a MP 664 passou, mas não sem uma derrota para o governo: oposição e rebeldes da base incluíram nela a flexibilização do fator previdenciário.