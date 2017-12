Mercadante vota nas prévias do PT e critica Serra O senador Aloizio Mercadante votou nesta manhã no diretório zonal do Partido dos Trabalhadores no bairro de Pinheiros na capital paulista nas prévias da legenda para a escolha do candidato do partido ao governo do Estado de São Paulo. Ele disputa a indicação para a cabeça de chapa contra a ex-prefeita Marta Suplicy. Em entrevista, Mercadante se mostrou confiante quanto à capacidade de vencer a disputa. Ele voltou a destacar o apoio que obteve até agora no partido e minimizou a possibilidade de o ex-prefeito José Serra (PSDB) sair vitorioso da eleição estadual neste ano. "O ex-prefeito terá muita dificuldade de explicar nesta eleição os compromisso que assumiu com a cidade e não cumpriu", disse, destacando em especial o fato de Serra ter prometido que se manteria na prefeitura até o final do mandato.