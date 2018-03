Mercadante usa motorista do Senado na campanha

Mercadante argumenta não haver nenhuma irregularidade no caso, pois, segundo ele, continua a atuar como senador, paralelamente aos compromissos eleitorais. "O ?seu? Alexandre está comigo há 20 anos. É meu motorista desde que eu era deputado e o único funcionário que mantenho comigo na campanha, porque é uma pessoa em quem eu confio. Não vou me arriscar a andar com um motorista com quem não me sinta seguro", explicou o senador.

A equipe de Tuma, que disputa a reeleição e, assim como Mercadante, não se licenciou do cargo, também alega que o candidato acumula funções parlamentares e os compromissos de campanha. A assessoria de imprensa do senador enviou uma nota à reportagem. "Todas as questões levantadas pelo jornal O Estado de S. Paulo estão disponíveis no Portal da Transparência da página do Senado Federal na internet. Os funcionários listados pelo jornal prestam serviços junto ao escritório do senador em São Paulo. Ainda não foi criado o comitê eleitoral e a campanha de rua também não foi iniciada." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.