Mercadante: TSE será ouvido ainda hoje sobre plebiscito

"O TSE será ouvido ainda hoje, porque há um problema logístico, operacional pra poder construir todos os procedimentos. Temos um sistema fácil de ser planejado. Agora é uma questão de correr contra o tempo para implementar essa estrutura operacional", disse Mercadante a jornalistas no Palácio do Planalto.

"Todos os partidos serão formalmente convidados a apresentar suas propostas (para o plebiscito). Todos os partidos poderão encaminhar suas propostas e ela (Dilma) fará reunião com presidentes de partidos e lideranças da Câmara e do Senado, de governo e oposição. Queremos que todos possam contribuir com suas sugestões", afirmou o ministro.

De acordo com Mercadante, a intenção do Palácio do Planalto é viabilizar o plebiscito de forma que as mudanças já ocorram nas eleições do ano que vem, mas antes é preciso "verificar se operacionalmente" há a possibilidade de o plebiscito ocorrer a tempo.