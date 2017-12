Mercadante tem 52,4% dos votos apurados; Marta tem 47,6% O senador Aloizio Mercadante (SP) tem 33.961 dos votos já apurados da prévia realizada pelo PT para escolher o candidato do partido ao governo de São Paulo. Os votos para ele equivalem a 52,4% do total apurado até a manhã desta segunda-feira, 8. Os dados parciais colocam o senador à frente da ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy, que até agora acumula 30.876 votos, o equivalente a 47,6% do total apurado. O resultado parcial da prévia petista, divulgado por volta das 12 horas pelo diretório estadual do partido, engloba os dados de 461 cidades, responsáveis por 95,5% do total de votos coletados pelo partido na votação realizada no domingo em todo o Estado. Segundo a direção estadual da sigla, os números ainda são insuficientes para dar como certa a vitória do senador, já que ainda restam 91 cidades ou 8.593 votos a serem apurados. Considerando a pequena diferença observada entre Marta e Mercadante, ainda há possibilidade de uma virada da ex-prefeita sobre o senador. Ainda segundo o PT paulista, a expectativa é de que o resultado final da prévia seja anunciado às 16 horas, em um evento que contará com a presença dos dois pré-candidatos no Hotel Paulista Plaza (Alameda Santos, 85), na capital paulista.