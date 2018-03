Mercadante sugere PAC paulista Depois do Minha Casa Minha Vida, o candidato petista ao governo de São Paulo, Aloizio Mercadante, sugere um Programa de Aceleração do Crescimento para o Estado, o PAC Paulista. Mercadante falou, hoje, a representantes da indústria da construção civil e do mercado imobiliário, em encontro no Instituto de Engenharia, na zona sul da capital.