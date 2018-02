Mercadante: senadores irão exigir punição de culpados Cresce a expectativa no Senado com a reunião da Mesa Diretora prevista para hoje, quando o presidente da Casa, José Sarney (PMDB-AP), deverá anunciar medidas moralizadoras. Líderes de partidos aliados e de oposição, que não integram a Mesa, já confirmaram participação. "Os senadores que vão lá irão exigir medidas de reforma administrativa da Casa e punição dos envolvidos", disse o líder do PT, senador Aloizio Mercadante (SP), em referência às recentes denúncias sobre atos secretos na Casa usados para beneficiar parlamentares. "A crise do Senado é de modelo, de uma estrutura agigantada que tem de ser reduzida à metade", defende o presidente nacional do PSDB, senador Sérgio Guerra (PE).