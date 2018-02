Mercadante segue internado em SP sem previsão de alta O senador Aloizio Mercadante (PT-SP), de 53 anos, continua internado no Hospital Israelita Albert Einstein, na zona sul da capital paulista. Ele foi hospitalizado no dia 2 de fevereiro para tratamento de um quadro de retenção urinária, provocado por uma inflamação na próstata. A assessoria de imprensa do hospital informou hoje que o quadro de Mercadante continua evoluindo bem, mas ainda não há previsão de alta. O senador foi submetido a uma cistostomia, procedimento cirúrgico de pequeno porte, para colocação temporária de sonda vesical na bexiga urinária. À tarde, conforme a assessoria, pode ser que seja divulgado novo boletim médico sobre o estado de saúde do parlamentar.