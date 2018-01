Mercadante recua em declaração sobre Ciro Gomes Depois de dizer que renunciaria "em caráter irrevogável" ao cargo de líder do governo no Senado por causa do apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), e não ter renunciado, o líder do PT no Senado, Aloizio Mercadante (SP), recuou em mais uma declaração. Ele afirmou hoje que não quis discriminar ninguém quando, em uma entrevista à Rádio Jornal, do Recife, ao se referir à transferência do domicílio eleitoral do deputado Ciro Gomes (PSB) do Ceará para São Paulo, comentou que ele "tomou o pau de arara errado". Mercadante admitiu que pode ter se enganado ao repetir a frase que, segundo ele, ouviu do próprio Ciro, ao trocar a qualificação do pau de arara, de "contrário" para "errado".