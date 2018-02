Mercadante reafirma que não é candidato ao governo de SP

"Encaminho ao Partido dos Trabalhadores o comunicado oficial de que não sou pré candidato ao governo do Estado de São Paulo, decisão amadurecida ao longo do último período e anunciada no dia de hoje, 26 de abril", afirmou o ministro ao partido na carta. "Permaneço à frente do Ministério da Educação, servindo com muita honra ao governo da presidenta Dilma Rousseff, que tem apoiado em todos os momentos a área e confiado no meu trabalho. A melhoria da qualidade da Educação é estratégica para seguirmos no caminho do desenvolvimento sustentável que precisamos trilhar".

Na carta, Mercadante agradece ainda à militância do PT, "que muito me honrou com candidaturas à deputado federal, ao Senado e duas vezes ao governo do Estado". Ele diz ainda que apoiará o candidato que o PT escolher para concorrer ao posto.