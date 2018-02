Mercadante reafirma que não concorrerá em 2014

O nome de Mercadante chegou a ser cogitado para ser o candidato do PT na próxima disputa pelo governo paulista. Há poucos dias, o ministro enviou ao direção estadual do PT em São Paulo uma carta comunicando que não é mais pré-candidato ao governo do Estado.

Nesta tarde Mercadante lançou um programa de bolsa de estudos para incentivar a conclusão do curso superior de alunos de instituições federais em situação de vulnerabilidade socioeconômica, além de estudantes indígenas e quilombolas. Antes do evento, Mercadante participou de almoço com a presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além do presidente do PT, Rui Falcão, no Palácio da Alvorada.