Mercadante quer Suplicy em chapa puro-sangue

Ainda que as conversas já ocorram nos bastidores dos partidos, a direção do PT condiciona o prosseguimento de negociações ao respaldo do PDT e de Suplicy. De Munique, onde participará de um seminário de igrejas alemãs cristãs e protestantes e fará exposição sobre a Renda Básica de Cidadania, o senador Eduardo Suplicy admitiu que foi convidado ontem pela coordenação da pré-campanha de Mercadante para uma conversa sobre a chapa puro-sangue.

"Eu fui surpreendido pela ideia. O Emídio de Souza, coordenador do Mercadante, pediu para conversarmos sobre o assunto quando eu voltar de viagem. Vou pensar até segunda-feira. Tenho que pensar muito comigo mesmo. Isso depende não apenas de mim, mas de muitas pessoas que se empenharam por meu mandato", afirmou Suplicy.

Segundo o senador, vários militantes o criticaram por não disputar com Mercadante as prévias do PT ao governo do Estado. "Pela unidade do partido, eu concordei e não insisti", disse ele. Suplicy havia se apresentado como pré-candidato ao governo de São Paulo, mas abriu mão da disputa por pressões das direções nacional e estadual do PT.

No pré-lançamento de Mercadante e Marta, em São Paulo, no entanto, Suplicy prometeu, enfaticamente, que se empenhará na campanha eleitoral dos candidatos majoritárias do PT. Petistas acreditam que a inclusão de Suplicy na chapa poderia ter um forte apelo eleitoral, sobretudo porque a pré-candidata ao Senado na chapa é Marta Suplicy, que lidera as pesquisas de intenção de voto até o momento. Juntos, Mercadante, Suplicy e Marta são as três lideranças petistas mais populares no Estado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.