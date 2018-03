Mercadante promete negociação 'imediata' de pedágio

O petista criticou a gestão do ex-governador José Serra, candidato a presidente pelo PSDB, à frente do Estado e de outros tucanos que governaram São Paulo. "As obras do governo Lula você abre a janela e vê. As obras do PSDB você vê na televisão", disse Mercadante.

O candidato reclamou da falta de parceria entre o governo estadual e o federal na área da saúde. De acordo com Mercadante, o Estado deixa de contribuir com recursos para iniciativas do governo federal como as Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Acompanham Mercadante na caminhada os candidatos ao Senado Marta Suplicy e Netinho de Paula (PCdoB), o senador Eduardo Suplicy e o prefeito de Guarulhos, Sebastião de Almeida, entre outras lideranças locais do partido.