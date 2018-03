Mercadante promete incentivo no combate à guerra fiscal O senador e candidato ao governo paulista, Aloizio Mercadante (PT), prometeu, durante jantar com políticos e empresários em São José do Rio Preto (SP), na noite de ontem, conceder incentivos fiscais para evitar que indústrias troquem São Paulo por outros estados que oferecem benefícios tributários, a chamada guerra fiscal.