Mercadante prega diálogo de Lula com oposição O senador Aloizio Mercadante (PT-SP) informou nesta terça-feira que sugeriu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em recente conversa, que se empenhe pessoalmente na conquista do apoio da oposição para aprovar um agenda política voltada para o crescimento econômico do País. "É preciso descer do palanque e construir uma agenda positiva", disse o senador, ao defender o estabelecimento de um canal de comunicação de Lula e dos ministros não só com líderes partidários, mas também individualmente com setores da oposição. "Não haverá uma agenda legislativa verdadeiramente transformadora e favorável ao crescimento sem a participação da oposição", enfatizou, lembrando a experiência de 2003 e 2004, quando governo e oposição conseguiram aprovar matérias importantes para o País. Mercadante chamou atenção de Lula para a necessidade de um esforço maior no Senado, onde as conversas são conduzidas em outro patamar. Muitos dos interlocutores no Senado já ocuparam postos no Executivo, como governos estaduais e ministérios. Além disso, o PMDB, o maior partido, tem uma bancada expressiva de senadores que divergem do Planalto. Nesta terça-feira, em conversa com jornalistas, Mercadante defendeu a tese da posse de Lula em duas etapas. No dia primeiro de janeiro, seria realizado um ato jurídico; no dia 7 de janeiro, a posse teria caráter mais político, com a presença de chefes de Estados e outros convidados. Desse modo, Lula também ganharia um prazo maior para costurar as conversas políticas e montar o seu novo governo.