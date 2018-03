Mercadante negocia 2º comitê na capital paulista

O QG do Butantã abrigaria o "cérebro" das campanhas, um espaço de reunião entre os estrategistas para afinar discursos, avaliar resultados, repensar os rumos no Estado. "Será um local mais tranquilo, para pensarmos em estratégias", diz o coordenador da campanha de Mercadante, Emídio de Souza. No imóvel de 450 metros quadrados, inaugurado na segunda-feira em Alto de Pinheiros, próximo à Praça Pan-Americana, ficará o segundo escalão: assessores, departamentos jurídico e financeiro e equipe de mobilização.

Em tom cordial, o candidato petista encontrou-se ontem em evento de inauguração da Feira Internacional de Panificação (Fipan), na capital paulista, com o adversário Paulo Skaf (PSB). Demonstrando otimismo, Mercadante disse acreditar em um segundo turno na disputa em São Paulo. Na chegada, os dois se cumprimentaram com um aperto de mãos e trocaram elogios. Para Mercadante, Skaf "qualifica o debate" por sua "competência à frente da Fiesp". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.