Mercadante não abandona bigode na campanha ao Senado Ao contrário do que tentaram publicitários e marqueteiros, o deputado federal Aloizio Mercadante (PT-SP) decidiu incorporar o seu bigode na campanha ao Senado Federal. "Os publicitários queriam que eu tirasse o bigode para mostrar uma nova imagem. Mas o bigode me acompanha há 25 anos e é minha marca registrada", disse. "Querer que eu tire o bigode é como colocar coca-cola em garrafa de guaraná", completou Mercadante, ressaltando que a tentativa dos publicitários acabou "sendo um tiro que saiu pela culatra", já que ele decidiu que o bigode fica. "Estou pensando em fazer na campanha algo semelhante ao que Olívio Dutra - governador do Rio Grande do Sul - fez: usar o logotipo da estrela do PT junto com o bigodinho". "Polícia deve investigar ´banda podre´" O deputado disse hoje que considera positiva a prisão do carcereiro Edson Simões, de Amparo, suspeito de ser um dos autores dos e-mails ameaçadores endereçados a integrantes do partido. "Eu acho muito positivo que a Polícia Federal tenha se mobilizado, mas é preciso verificar que outras mensagens para nós foram postadas de outras áreas, como Ribeirão Preto e Batatais", afirmou. Para Mercadante, o fato de o suspeito ser o carcereiro, atualmente afastado do cargo por problemas psiquiátricos, faz com que a polícia investigue se ele não tem ligação da "banda podre" da corporação. "É preciso ainda investigar se essas mensagens não foram apenas uma cortina de fumaça para cobrir uma outra motivação que levou ao assassinato de Celso Daniel (prefeito de Santo André) e de Toninho (Antônio da Costa Santos, prefeito de Campinas, morto em setembro).