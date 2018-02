Mercadante melhora, mas ainda não tem previsão de alta O estado de saúde do senador Aloizio Mercadante (PT-SP), de 53 anos, segue com boa evolução, segundo informações da assessoria do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com a assessoria, mesmo com a melhora de saúde, ainda não há previsão de alta. O senador foi internado no último dia 2 para tratar um quadro de retenção urinária provocado por uma inflamação na próstata.