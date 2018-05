Mercadante: Lula diz que manterá urgência no pré-sal

No último domingo, o governador de São Paulo, José Serra, pediu a Lula para retirar a urgência, de modo a permitir que os projetos sejam melhor negociados no Congresso. No primeiro momento, o governo sinalizou que retiraria a urgência mas, na segunda-feira, a pedido dos líderes dos partidos aliados, Lula recolocou a exigência. De lá para cá, porém, cresceram as pressões no Congresso, inclusive por parte do PMDB, para que a urgência caísse.

Ao deixar a reunião antes do encontro de líderes terminar no Centro Cultural Banco do Brasil, sede provisória da Presidência da República, Mercadante afirmou que o governo não quer fazer uso eleitoral do pré-sal. "Se fosse para fazer uso eleitoral era mais fácil já ter licitado as áreas para ficar com o dinheiro em caixa e gastar no ano das eleições", afirmou.