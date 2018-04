Mercadante já circula como novo titular do MEC No jantar de confraternização de fim de ano com a presidente Dilma Rousseff, ontem, o ministro da Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante, era só sorrisos. Prestes a sentar na cadeira de ministro da Educação, hoje ocupada por Fernando Haddad, Mercadante já avisou à equipe que mudará de posto e ontem, ao lado de Dilma e colegas da Esplanada, no Palácio da Alvorada, não escondia a satisfação.