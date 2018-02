Mercadante: instalação da CPI da Petrobras fica para 10/6

O líder do PT no Senado, Aloizio Mercadante (SP), informou nesta quarta-feira, 3, que a sessão de instalação da CPI da Petrobras foi adiada para a próxima quarta-feira, dia 10. Segundo ele, os líderes da base aliada e da oposição fizeram um acordo para que a sessão de instalação não fosse mais amanhã, conforme inicialmente previsto.

Antes da CPI começar a funcionar, o governo vai tentar resolver a questão da relatoria da CPI das ONGs que, desde a semana passada, está nas mãos da oposição. A ideia é que, na terça-feira, a Mesa do Senado responda a questão de ordem apresentada pelo líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), que reivindica a relatoria da CPI das ONGs para a base aliada.

Na semana passada, o presidente da CPI das ONGs, Heráclito Fortes (DEM-PI), nomeou o líder do PSDB no Senado, Arthur Virgílio (AM), como relator da comissão, depois que o senador Inácio Arruda (PCdoB-CE) teve de abrir mão da titularidade para assumir uma cadeira na CPI da Petrobras. A base governista encaminhou então uma questão de ordem para esclarecer se a oposição pode ocupar a relatoria da comissão das ONGs.