Mercadante: há programas que dependem do Orçamento

"É muito importante que a gente tenha o Orçamento plenamente aprovado, porque temos programas que dependem da aprovação do orçamento. Por exemplo, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que queremos iniciar imediatamente, depende da aprovação de medida provisória e do Orçamento, para a gente poder começar o programa. Os novos projetos de investimento dependem do Orçamento. Quanto mais cedo, melhor para o País a aprovação do Orçamento da República", disse Mercadante.

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), disse nesta quarta-feira (06) que convocou uma sessão conjunta do Congresso para o próximo dia 19, primeira terça-feira depois do carnaval. A intenção é votar nesse dia o orçamento de 2013. Segundo Renan, o principal obstáculo para a votação do orçamento é a resistência da oposição em desvincular a apreciação da matéria do exame dos mais de 3 mil vetos pelos parlamentares.