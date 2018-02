Mercadante escolhe prefeito do interior para tesoureiro

Prefeito de Várzea Paulista, a 56 quilômetros de São Paulo, Tadeu é doutor em Educação pela Unicamp Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) com uma tese sobre orçamento participativo e educação política. Está no segundo mandato à frente do município, que administra desde 2004. É filiado ao PT desde 1983.

No sábado, em Limeira, no interior, o PT paulista recebeu o apoio oficial do PDT para a disputa. Hoje fecha com o PSDC e trabalha para conseguir o PRTB. Com isso, o partido tem oito siglas para a aliança e espera chegar a 11 - somando PCdoB e PSL -, para que o tempo de TV ultrapasse sete minutos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.