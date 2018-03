Mercadante e Padilha tentam 'fugir' de reunião do CDES Já era hora do almoço e a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) se arrastava, quando três ministros se levantaram e caminharam em direção à porta. Mais rápido, o chefe da pasta de Minas e Energia, Edison Lobão, saiu. Já os ministros da Educação, Aloizio Mercadante, e da Saúde, Alexandre Padilha, não tiveram a mesma sorte.