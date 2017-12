Mercadante é o candidato do PT ao governo de SP O Partido dos Trabalhadores oficializou o nome do senador Aloizio Mercadante para disputar o governo do Estado de São Paulo nas eleições deste ano. O senador obteve 35.626 votos na prévia realizada pelo partido, o que equivale a 52,8% do total de votos válidos. A ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy ficou com 31.869 votos, equivalentes a 47,2%. O total de votos válidos registrados na prévia foi de 67.495. O total geral de votos ficou em 68.455 votos. Brancos totalizaram 378 e nulos 582 votos. Marta venceu Mercadante na capital paulista com 16.591 votos contra 8.390 votos do senador. A ex-prefeita ficou atrás na Grande São Paulo e no interior, onde registrou respectivamente 7.752 votos e 7.562 votos. Também respectivamente, Mercadante teve 9.747 votos e 17.489 votos.