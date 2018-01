Mercadante diz que SP está cansado de PSDB e PFL O candidato do PT ao governo do Estado de São Paulo, Aloizio Mercadante, disse hoje, durante a convenção estadual do PC do B, que todos os nomes que têm saído para concorrer com ele ao cargo são da oposição ao PSDB e ao PFL. "São Paulo está cansado destes dois partidos", afirmou, citando problemas como a crise de segurança, que, na sua opinião, mostra o fracasso da política prisional. Para Mercadante, o lançamento da candidatura de Orestes Quércia (PMDB) para também concorrer ao cargo de governador do Estado é mais uma prova disso. Segundo ele, no entanto, o lançamento de vários candidatos é positivo para a democracia porque "oferece opções para os eleitores". Mercadante voltou a dizer que dos 12 anos de governo do PSDB em São Paulo (Mário Covas e Geraldo Alckmin), em 10 o Estado apresentou taxas de crescimento inferiores a de outras unidades do País. "São Paulo tem de voltar a ser a locomotiva do Brasil", disse. Sobre o Senado, Mercadante reafirmou que o candidato do PT em São Paulo é o senador Eduardo Suplicy. "É uma marca fundamental para o cenário político de São Paulo", disse. A intenção do partido, segundo o candidato é a de que o atual presidente da Câmara, Aldo Rebelo (PC do B), permaneça no cargo. "Ele é imprescindível na Câmara. Foi uma liderança fundamental. Atravessou um período extremamente difícil com equilíbrio, firmeza e serenidade, inclusive no episódio de depredação da Câmara", afirmou. Perguntado se seria candidato a uma vaga de deputado federal, Rebelo apenas respondeu: "creio que sim". Quando os jornalistas insistiram em uma resposta mais detalhada, incluindo a possibilidade de Rebelo se lançar a candidato do Senado, ele voltou a responder com brevidade: "que eu saiba, não".