Mercadante diz que Serra fez discurso de autocrítica O deputado Aloizio Mercadante (PT-SP) acusou o ministro da Saúde, José Serra, de não ter nenhuma proposta econômica de Governo, além de estar se apropriando de realizações de outras forças políticas do país. "É um discurso de autocrítica e ele defender o fim da desigualdade social é tão autêntico quanto o uísque paraguaio", disse o deputado à Agência Estado. Mercadante sustenta que o pré-candidato do PSDB à Presidência, "indicado por medida provisória" não tem qualquer representatividade para levantar a bandeira do fim da desigualdade social, já que o Governo que Serra representa é, segundo ele, responsável pelo seu aprofundamento. "É o caso de defender os juros baixos, depois de estarmos em oito anos com os juros mais altos da economia internacional", disse. "Ele não pode dizer que quer baixar os juros, tem é que dizer como isso será possível, afinal até o presidente Fernando Henrique Cardoso diz que é preciso reduzir as taxas, mas não é o que está acontecendo", diz Mercadante, que será candidato ao Senado. Mercadante criticou também a proposta apresentada nesta quinta-feira pelo pré-candidato tucano de aumentar as exportações e reduzir a dependência do financiamento externo. Segundo ele, essa é a tese que o seu partido vem defendendo desde o início do Plano Real. "Desde o início dissemos que o déficit das transações correntes era insustentável". Mercadante afirma ainda que é contraditório que Serra defenda a redução do financiamento externo quando o atual governo aumentou o déficit de transações correntes de US$ 1,7 bilhão, no início do primeiro mandato, para US$ 27 bilhões. "Foi esse governo que criou essa dependência e nos expôs a essa vulnerabilidade externa", afirmou.