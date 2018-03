Mercadante diz que reza por recuperação de Alencar O senador e candidato do PT ao governo de São Paulo, Aloizio Mercadante, disse hoje que reza pela saúde do presidente da República em exercício, José Alencar, internado para avaliação de um quadro hipertensivo. Alencar luta há anos contra o câncer e foi submetido a cirurgias recentemente para retirar tumores na região do abdômen. "Espero que a vontade de viver seja maior que a doença, que é muito grave", disse Mercadante, após fazer caminhada de campanha no centro de Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo. "Está todo mundo rezando e torcendo por ele."